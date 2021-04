Le probabili formazioni di Spezia-Crotone: ballottaggio aperto tra Piccoli e Nzola

vedi letture

Di seguito tutte le probabili formazioni di Spezia-Crotone, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Crotone - Sabato, ore 15.00, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno

▪ Classifica: Spezia 29 punti, Crotone 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LO SPEZIA - Una sfida importantissima per gli Aquilotti di Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia ritrova Estevez in gruppo, negativizzato dal Covid, ma decide di non convocarlo. In difesa davanti a Zoet dovrebbe esserci Ferrer a destra, in vantaggio su Vignali, Erlic e Ismajli al centro e Bastoni a sinistra. A centrocampo ci sarà come sempre Matteo Ricci con Leo Sena o Pobega da una parte e Maggiore dall’altra. In attacco ci saranno Verde e Gyasi sugli esterni mentre al centro il ballottaggio fra Piccoli e Nzola è aperto.

COME ARRIVA IL CROTONE - Cosmi ha Pereira squalificato e nessun'altra defezione in teoria, ma deve fare i conti con le condizioni imperfette di Messias. Possibile invece che torni Cigarini, magari non per l'intera gara. Tra i pali spazio ancora a Cordaz, davanti a lui una difesa a tre composta tra Djidji, Golemic e Luperto. Molina e Reca agiranno sugli esterni, mentre al centro, detto del dubbio Messias, ci saranno Petriccione e Benali. Davanti, intoccabile la coppia composta da Ounas e Simy.