Le probabili formazioni di Torino-Atalanta - Tameze in difesa. Scamacca out, gioca Muriel

Di seguito le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Atalanta raccolte dagli invitati di TMW:

▪ Torino-Atalanta - Lunedì 4 dicembre, ore 20.45, stadio Olimpico grande Torino

▪ Arbitro: Piccinini

▪ Classifica: Torino 16 punti, Atalanta 20 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN e SKY

Come arriva il Torino

Per la sfida contro l'Atalanta è pronto a tornare Milinkovic-Savic tra i pali. Tameze può essere riconfermato da braccetto con Buongiorno e Rodriguez, in mezzo al campo Ricci viaggia verso la convocazione ma Linetty, Vlasic e Ilic rimangono in vantaggio. Sulle corsie fiducia in Bellanova e Lazaro, davanti ancora il tandem Sanabria-Zapata con il colombiano che spera nel gol dell'ex. (A cura di Emanuele Pastorella)

Come arriva l'Atalanta

I nerazzurri tornano in campo dopo il passaggio agli ottavi d'Europa League. Da valutare le condizioni di Kolasinac, il bosniaco dovrebbe comunque farcela per la gara col Torino. Scalvini e Djismiti andranno a completare il reparto davanti a Musso. De Roon ed Ederson si piazzeranno in cabina di regia con Hateboer e Ruggeri sulle corsie esterne, in dubbio Zappacosta, reduce dai problemi alla caviglia. In attacco spazio al duo Lookman-Muriel supportato da Koopmeiners, con Scamacca che si è fermato per un nuovo infortunio muscolare. Gasperini proverà a recuperare anche De Ketelaere. (A cura di Patrick Iannarelli).