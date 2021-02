Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina: Prandelli con Ribery-Vlahovic in attacco

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Udinese-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Fiorentina - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Manuel Volpi, della sezione di Arezzo

▪ Classifica: Udinese 25 punti, Fiorentina 25 punti

COME ARRIVA L'UDINESE - Continua a dover fare i conti con più di qualche assenza Luca Gotti. Contro la Fiorentina infatti non ci saranno Zeegelaar e Pereyra per squalifica, mentre sono in aria di rientro Samir e Deulofeu. Davanti a Musso dunque classica difesa a tre con Becao, Nuytinck e Samir, con Bonifazi che può insidiare il posto del numero 50. Sulle fasce, con Ouwejan non al meglio per un fastidio alla pianta del piede, ci saranno Nahuel Molina e Larsen, con il danese spostato a sinistra. In mezzo terzetto composto da Walace, Arslan e De Paul, anche se il brasiliano e il tedesco per ora giocando insieme non hanno regalato grosse soddisfazioni, quindi potrebbe esserci qualche novità inaspettata. Davanti Deulofeu rientrerà per supportare l’unica punta Llorente.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Prandelli accoglie il ritorno di Franck Ribery, che tornerà immediatamente nell'undici titolare. Solito 3-5-2, o 3-5-1-1, quello che metterà in campo il tecnico viola. Confermatissima la linea difensiva: davanti a Dragowski pronto ancora una volta il terzetto Milenkovic-Pezzella-Martinez Quarta. Non ce la fa invece Bonaventura a centrocampo: l'ex Milan è fermo a causa di un problema fisico, e al suo posto tornerà dal 1' Castrovilli affiancando Amrabat e Pulgar. Sulle fasce certo di un posto Biraghi a sinistra, a destra solito ballottaggio, che sembra ridotto a Venuti-Malcuit. Davanti nessun dubbio: Ribery con Vlahovic.