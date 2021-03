Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo: possibile ricorso al turnover per De Zerbi

vedi letture

Di seguito le ultime su Udinese-Sassuolo dai nostri inviati:

▪ Udinese-Sassuolo - Sabato, ore 18.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Lorenzo Maggioni, della sezione di Lecco

▪ Classifica: Udinese 29 punti, Sassuolo 36 punti (una gara in meno)

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Incassata la beffa con il Milan, l’Udinese ripartirà dal match contro il Sassuolo e probabilmente lo farà senza stravolgere più di tanto la formazione. Davanti a Musso scelte obbligate, con Becao, Bonifazi e Nuytinck a proteggere l’area, De Maio resta l’unica alternativa in caso di defezione di uno dei tre. Sulle fasce Molina in questo momento è in uno stato di forma eccellente e quindi sembra intoccabile, con Larsen, a caccia di riscatto, dirottato sulla sinistra. In mezzo al campo Walace indiziato numero uno a fare da volante, con De Paul e Pereyra mezzali. Davanti bisognerà capire la condizione di Deulofeu e Okaka per eventuali ballottaggi, attualmente la coppia d’attacco formata da Nestorovski e Llorente sembra scontata, visto anche che Forestieri è rientrato da pochissimo tra i convocabili.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Possibile ricorso al turnover per De Zerbi dopo la sfida con il Napoli. Boga, Chiriches, Bourabia e Romagna ancora indisponibili. Davanti a Consigli, nel 4-2-3-1, potrebbero esserci Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie laterali, con la confermata coppia di centrali formata da Marlon e Ferrari. In mezzo al campo, insieme all'insostituibile Locatelli, possibile il ritorno dal 1' minuto di Obiang con Maxime Lopez che potrebbe agire da trequartista, affiancato da Berardi e Djuricic (o uno tra Haraslin e Traoré). Caputo in vantaggio su Defrel per il ruolo di prima punta.