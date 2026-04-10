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Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionatoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:45Probabili formazioni
Redazione TMW

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 32^ giornata di Serie A:

ROMA-PISA - Venerdì 10 aprile, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

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CAGLIARI-CREMONESE - Sabato 11 aprile, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.

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TORINO-HELLAS VERONA - Sabato 11 aprile, ore 15.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.

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MILAN-UDINESE - Sabato 11 aprile, ore 18.00
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlovic; Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

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ATALANTA-JUVENTUS - Sabato 11 aprile, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

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GENOA-SASSUOLO - Domenica 12 aprile, ore 12.30
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

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PARMA-NAPOLI - Domenica 12 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege. Allenatore: Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

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BOLOGNA-LECCE - Domenica 12 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

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COMO-INTER - Domenica 12 aprile, ore 20.45
COMO (3-4-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

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FIORENTINA-LAZIO - Lunedì 13 aprile, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.

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