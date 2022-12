ufficiale Brasile, Tite si congeda. Il tecnico: "È finito un ciclo. Sono in pace con me stesso"

Tite in conferenza stampa ha commentato il suo addio alla panchina della nazionale brasiliana, dopo il ko contro la Croazia. Va ricordato che il ct avrebbe comunque chiuso la sua esperienza alla guida della Seleçao a prescindere: "Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, L'avevo detto più di un anno e mezzo fa".