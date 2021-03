100 giorni all'Europeo. Gazzetta dello Sport: "Kean certezza, novità Toloi. Attesa per Zaniolo"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Italia in avvicinamento all'Europeo con questo titolo: "Kean certezza, novità Toloi. Mancini aspetta Zaniolo". A 100 giorni dalla competizione tutto gira intorno a questi tre nomi con il difensore dell'Atalanta che potrà essere convocato in quanto diventato italiano, l'attaccante del PSG che è diventato grande in tutti i sensi, e il centrocampista della Roma che il ct aspetta con trepidazione. La Serie A non sta aiutando Di Lorenzo, Romagnoli, Sensi, Tonali e Bernardeschi, mentre qualcuno sicuro c'è già come Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Acerbi, Spinazzola ed Emerson Palmieri. Poi l'ipotesi è quella che venga portato Bastoni, ma la scelta potrebbe cadere anche su Mancini, Calabria, Toloi stesso o Di Lorenzo. Jorginho, Verratti e Barella sono certi di un posto così come Locatelli e Pellegrini, mentre si fa dura per Tonali, Sensi, Castrovilli e Cristante. Davanti mai in discussione Chiesa, Insigne, Belotti e Immobile, mentre Kean se sta bene verrà convocato. Infine c'è Zaniolo, il cui conto alla rovescia per il recupero è già cominciato.