501 gol nei club per Ibra. Gazzetta dello Sport: "L'obiettivo resta riportare in alto il Milan"

"L'obiettivo resta riportare in alto il Milan", titola La Gazzetta dello Sport dopo il cinquecentesimo gol di Ibrahimovic. Zatan è andato oltre. Come sempre. Come quando gli si chiedeva di essere uguale agli altri e continuava a dribblare e sperimentare giocate che in Svezia non volevano neppure vedere. Stessa procedura all’Ajax, in Olanda adorano la tecnica ma non i giochi di prestigio. Poi ha conosciuto l’Italia e Capello che gli ha insegnato a essere più concreto. Oggi ha fatto 501 gol con i club e magari dà anche un po’ fastidio a chi aveva preparato i titoli sulla cifra tonda. Zlatan è andato oltre, comme d’habitude.

Contro il Crotone, ha segnato la rete numero 500 e la 501 con i club e ha ripreso per mano la squadra. La testa di Ibrahimovic al momento è focalizzata su un obiettivo: portare al Milan uno scudetto che manca dal 2011. Guarda caso, c’era lui in campo. L’ultimo dei mohicani, che vuole riportare il Milan al top in tempi brevi. E per questo ogni tanto nei mesi scorsi si è arrabbiato. Ma quando mai Ibra non si arrabbia? Zlatan è fatto così, ad alcuni piace, ad altri no. Resta il fatto che con i club italiani con i quali ha giocato ha segnato 223 reti e nessuno gli ha garantito la libertà di manovra del Milan. "Strada verso l’obiettivo", ha scritto su Instagram, e pare evidente di quale obiettivo si tratti. Il resto sono statistiche e grandi numeri che il cannibale del gol mastica con noncuranza.

Fra due settimane arriva il derby che potrebbe decidere il campionato e più che altro dare un colpo di spugna alle polemiche e a tensioni che non fanno bene a nessuno. Di sicuro non a Zlatan, che però è abituato a tenerle a bada. Di Zlatan, direbbe lui, ce n’è uno solo. Per il Milan è abbastanza. Per le altre squadre, probabilmente, anche troppo.