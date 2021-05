Allegri torna alla Juve. Tuttosport in apertura: "Max sceglie Morata"

vedi letture

"Max sceglie Morata" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Ufficiale il ritorno del tecnico toscano alla guida della Juventus. In attesa che Cristiano Ronaldo si decida, Max punta alla conferma di Alvaro Morata. Entusiasmo a Livorno per il Picchi day. La compagna di Andrea Pirlo, esonerato ieri in mattinata, dura: "Troppi quaquaraquà".

Nazionale - "Bernardeschi vede l'Europeo". Vittoria per 7-0 per la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole contro San Marino. Gol e assist per il jolly della Juventus. A segno anche Belotti. Mancini: domani i 26.

Il Toro - "Ecco Juric! Piazza pulita": ha firmato il nuovo tecnico granata, contratto triennale per lui. Juric punta a stravolgere la rosa del Toro. I piani reparto per reparto: almeno 9 rinforzi.

Champions - "City e Pep, la storia vi chiama": stasera i Citizens affronteranno il Chelsea in finale di Champions League. Alle 21 a Porto finale tutta inglese: prima volta per il Manchester, quinta volta per Guardiola.

Mercato - "Hakimi-PSG: si chiude a 60 milioni". Il laterale marocchino potrebbe unirsi al PSG a stretto giro di posta. Previsti anche bonus per i nerazzurri. E intanto Bastoni rinnova. "Conte tratta con il Real, Spalletti ha firmato con il Napoli". Spazio anche agli altri movimenti: "Hauge all'Udinese per arrivare a De Paul". Ancora mercato allenatori: "Samp, c'è anche Mazzarri. Stroppa al Monza".