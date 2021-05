Allegri torna alla Juve. Il QS: "La vera sfida sarà fare meglio di sé stesso"

La vera sfida che Massimiliano Allegri affronterà nella sua seconda avventura in bianconero sarà fare meglio di sé stesso. Con lui la Juve - scrive oggi il QS - cerca la strada per tornare a essere vincente. L'annuncio ufficiale è atteso per oggi, dopo che Pirlo avrà firmato il divorzio con i bianconeri: ad attenderlo, secondo il quotidiano, ci sarebbe il Sassuolo. Tra i nomi sul tavolo c'era anche quello di Zidane, che pare però non volesse legarsi oltre un biennale dopo lo strappo con il Real.