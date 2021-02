Atalanta ko contro il Real. Corriere dello Sport: "Troppi avversari, la sconfitta è una beffa"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "Troppi avversari ma la sconfitta è una beffa". In 10 per 72' una Dea eroica stava per fermare il Real Madrid, un peccato per Gasperini ed i suoi uomini dopo aver dimostrato di essere una squadra europea. Stieler non giudica in maniera corretta il rosso a Freuler e pregiudica una partita che permette agli uomini di Zidane di alzare il baricentro durante i 90'. Per l'Atalanta è stata una vera beffa.