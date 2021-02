Atalanta penalizzata dagli arbitri. CorrSera: "Nelle coppe c'è meno Var e si fischia meno"

vedi letture

"Nelle coppe c'è meno VAR e si fischia meno". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza all'interno della sua edizione dopo Atalanta-Real Madrid. L'espulsione esagerata dopo 17' a Freuler e il gol di Mendy equivalgono al danno e alla beffa con Gasperini che non le ha mandate a dire ammettendo come gli arbitri debbano vedere la differenza tra un contrasto e un fallo. Tutte le italiane sono state penalizzate, ma per Casarin è una casualità, ammettendo però che, al di là del fuorigioco, il VAR deve migliorare nell'identificazione dei falli. L'UEFA vuole tutelare lo spettacolo, l'intervento c'è solo in caso di errore evidente, ma adesso Rosetti, che era a Roma martedì e a Berfamo mercoledì, ha visto tutto dal vivo e dovrà pur attuare delle correzioni.