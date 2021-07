Azzurri in finale. Tuttosport: "L'Italia canta e balla da Trieste in giù"

"L'Italia canta e balla da Trieste in giù". Si legge così sulle colonne di Tuttosport nell'edizione odierna. Divertitevi e godetevi l'impresa degli Azzurri, rimasti aggrappati a una notte difficile come non mai, contro una Spagna capace di metterci in grande crisi, ma che esce sconfitta. Decisivo il carattere dell'Italia che domenica sfiderà Inghilterra o Danimarca a Wembley. Chiesa e Morata, due compagni di squadra, segnano nella sfida piena di tensione agonistica, qualità e storie. Gli spagnoli hanno fatto la partita, creando e conducendo, ma il rigore di Morata li ha condannati. La monetina che premia Chiellini nel sorteggio sulla scelta della curva è stato un segno premonitore: decide Jorginho e si resta a Londra.