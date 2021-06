Ballardini a Tuttosport: "Se resta Rovella sono felice. Buksa? Interessante, ma è un 2003"

Nella prossima stagione vedremo un Genoa di qualità, arrembante o ambizioso? "Sperò abbia tutte e tre le caratteristiche - la replica di Ballardini ai taccuini di Tuttosport -: per riuscirci serve una rosa che lo permetta. Ritrovare i tifosi sarà importante per tutti, ma per noi di più: i genoani amano la propria squadra e giustamente sono esigenti. Noi dobbiamo ripagare tutto questo amore". Il tecnico rossoblù, che ha ammesso che sarebbe "molto contento" dovesse restare Rovella, il cui futuro "lo deciderà la Juve", si è poi soffermato su un altro giovane molto interessante come Buksa, sul quale si avanzano già paragoni con Piatek e... Lewandowski: "Ha qualità nobili, però è del 2003 - ha precisato -. Non mettiamogli troppa pressione. Piatek arrivò da noi con qualche anno in più e fece benissimo. E mi hanno raccontato che pure Lewandowski in passato sfiorò il Genoa".