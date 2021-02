Ballardini mangia piccole. Il Secolo XIX: "Ora il Napoli, il Genoa cerca il gran colpo"

Il Secolo XIX analizza il momento del Genoa: "Ballardini mangia piccole. Ora il Napoli, il Genoa cerca il gran colpo", scrive il quotidiano genovese in edicola oggi. Il Genoa di Ballardini marcia con un ritmo da Europa. Impressionante l'en-plein negli scontri diretti: 4 vittorie su 4. Ma non è una novità perché anche in passato il Balla si era dimostrato letale con le dirette concorrenti per la salvezza. Anche contro le rivali più quotate sulla carta, a dire il vero, il Genoa del tecnico romagnolo se l'è cavata molto bene. Ora c'è una chance importante: al Ferraris arriva il Napoli e il Genoa attuale ha tutte le carte in regola per cercare il primo sgambetto a una big. All'andata il ko tennistico del San Paolo, condizionato dallo scoppio dell'emergenza-Covid, aveva segnato l'inizio della crisi rossoblù. Ora, un girone dopo, c'è la possibilità di ribaltare la situazione, di trasformare la sfida con un Napoli turbato dalle tensioni tra De Laurentiis e Gattuso (che resta in bilico) in ulteriore trampolino di lancio verso la salvezza. Dopo Benevento il Genoa aveva 7 punti, 4 in meno delle terzultime Fiorentina e Spezia. La sfida made in Liguria del Picco rischiava di far sprofondare ancor di più i rossoblù. E invece il blitz pre-natalizio ha dato il via a un'incredibile risalita. Sette turni dopo il Genoa ha 21 punti, 6 in più delle terzultime che ora sono Torino e Cagliari. In questo lasso di tempo il Grifo ha rosicchiato rispettivamente 13 punti a Parma e Cagliari, 9 all'Udinese, 8 a Bologna e Crotone, 7 a Benevento e Spezia, 6 al Torino e 3 alla Fiorentina. Nessuna delle avversarie coinvolte nella lotta per la salvezza ha fatto meglio di Destro e compagni.In questo stesso periodo.