Barbano sul Corriere dello Sport. "CR7 zavorra quando è spento. In campo per 90 minuti penosi"

vedi letture

"CR7 zavorra quando è spento. In campo per 90 minuti penosi", si legge stamane sul Corriere dello Sport. Nel mezzo del cammin del campionato la Juventus è una squadra spenta, fiacca e prevedibile, discontinua, subalterna agli stati di grazia o piuttosto di sonno di Cristiano Ronaldo, un fuoriclasse che il 5 febbraio compirà 36 anni e che si sta rivelando una vera croce e delizia: furia incontenibile quando è in forma, zavorra, quando, come ieri, è spento. E tuttavia resta in campo per novanta, penosi, minuti, intestardendosi con innocui tiri da 30 metri. Questa irrisolta Ronaldodipendenza è ancora più penosa dei 12 punti in meno rispetto alla passata stagione e dei sette che separano la Juventus dalla vetta, in attesa della gara del Milan a Cagliari.