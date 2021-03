Baresi a La Gazzetta dello Sport: "Tomori potenziale campione. Faremo di tutto per tenerlo"

"Tomori potenziale campione. Faremo di tutto per tenerlo". Queste le parole di Franco Baresi, vicepresidente e storico ex Milan, a La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. L'ex difensore spiega: "Tomori si sta imponendo con determinazione e talento arrivando in un campionato che non conosceva. Lo sta affrontando senza paura, ha qualità e un potenziale da campione, speriamo mantenga le promesse. Faremo il possibile per riscattarlo e non dipenderà solo da noi. Il Milan deve puntare sempre al massimo anche con un'Inter solida e lanciata come questa".