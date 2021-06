Belgio-Portogallo è Lukaku contro CR7, Il Messaggero: "In Europa il derby d'Italia"

vedi letture

"Lukaku contro Ronaldo. In Europa il derby d'Italia". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero che presenta il match di oggi fra Belgio e Portogallo. Impossibile non parlare della sfida nella sfida fra l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku e la stella della Juventus Cristiano Ronaldo, oggi di fronte in un derby d'Italia che non finisce mai.