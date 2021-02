Big match all'Olimpico, QS: "Roma-Milan è uno 'spareggio' Champions"

Big match all'Olimpico. La Roma di Paulo Fonseca ospiterà questa sera il Milan di Stefano Pioli in una sfida importantissima per il quarto posto. I giallorossi non hanno ancora battuto una big del nostro torneo e cercano il colpaccio contro i rossoneri di Pioli che invece sono reduci da due ko di fila in campionato. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Roma-Milan è uno 'spareggio' Champions".