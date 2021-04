Blitz di Raiola a Torino. La Stampa: "La Juventus aspetta Donnarumma"

vedi letture

Anche La Stampa si sofferma sul blitz di Mino Raiola a Torino, sponda Juventus, definendolo più di un viaggio di lavoro bensì il vero e proprio inizio del calciomercato. Formalmente il procuratore era solo per incontrare De Ligt a casa sua, poi si è finalizzata soprattutto a risolvere la situazione di Gigio Donnarumma. La differenza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia: c'è dunque da capire se il portiere resterà al Milan o andrà via come parametro zero di lusso e tra questi c'è anche la Signora. Impossibile non fare un tentativo in caso di rottura, anche se Raiola chiede uno stipendio da 10 milioni di euro netti e ricche commissioni. Lo scambio Bernardeschi-Romagnoli è uno dei temi di questo mercato, anche se i rossoneri sono molto freddi.