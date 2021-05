Bologna-Juventus, la moviola del Corriere dello Sport: "Soumaoro para, ci stava il rigore"

"Soumaoro para, ci stava il rigore" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola di Bologna-Juventus. Positiva la prova di Valeri, l'unico errore non compromette la gara. "Possibile che la parata di Soumaoro non meritasse neanche una visitina al monitor?" si chiede il quotidiano. Regolare il gol dello 0-2 bianconero, per convalidare il gol dello 0-4 c'è bisogno dell'intervento del Var: sul lancio di Szczesny, lo spagnolo è tenuto in gioco da De Silvestri.