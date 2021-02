Bonucci torna sul luogo dello sgabello. Corriere dello Sport: "Ma tutti lo vogliono in campo"

"Ma tutti lo vogliono in campo", titola il Corriere dello Sport su Leonardo Bonucci, che tornerà sul luogo del famoso sgabello in tribuna. Quasi quattro anni fa andava in scena l'ultimo Porto-Juventus, partita che Leonardo Bonucci vide su uno sgabello dalla tribuna: un'esclusione che fece rumore e che ancora tutti ricordano. Oggi sono pochi i superstiti di quella Juve e Bonucci lavora per evitare una nuova esclusione dal match del Do Dragao, anche se questa volta i motivi sarebbero fisici. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto per la sfida al Porto, dopo aver saltato Inter e Napoli.