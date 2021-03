Buffon, ultimo giro. Gazzetta dello Sport: "Via dalla Juve. Addio al calcio senza un grande club?"

"Via dalla Juve. Addio al calcio senza un grande club?", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Momenti tormentati per Gigi Buffon, che deve prendere una scelta non semplice: dura staccarsi dal mondo bianconero, ma a 43 anni il ruolo del secondo gli sta stretto. Così pensa di cambiare aria a fine stagione, Italia o estero non è un problema, purché sia una destinazione di prestigio. Al momento l'idea di restare alla Juve è la più remota: 10 presenze in una stagione sono troppo poche. Sa che se vuole giocare ancora dovrà chiudere il suo armadietto bianconero e trovare un nuovo lido, ma se non arrivasse quell'opportunità potrebbe anche decidere di chiudere la carriera.