Buffon verso l'addio alla Juve. Il QS: "Pazza idea Atalanta per puntare al sesto mondiale"

Gigi Buffon all'Atalanta? Pazza idea, solo idea per ora, scrive il QS. La bandiera bianconero è alla ricerca di una piazza ambiziosa che affacci sulla vetrina Champions per avere visibilità internazionale e strappare la convocazione per il suo sesto Mondiale. La Dea cerca un porterei affidabile e di esperienza, soprattutto per la Champions. Lo stesso Buffon non ha fatto mistero della sua intenzione di lasciare la Juventus per giocare di più. Niente trattative per ora, anche se magari domani, nella pancia del Gewiss Stadium, potrebbe essere la giusta occasione per qualche parola sul futuro. Ipotesi molto suggestiva.