Caccia al centesimo gol per Insigne. Corriere dello Sport: "Interrompere il digiuno con l'Atalanta"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento di Insigne. "Interrompere il digiuno con l'Atalanta" il suo diktat, arrivando anche al 100esimo gol in maglia azzurra. A Insigne piacerebbe tanto (ri)sbloccarsi proprio con l’Atalanta, centrando l’ambito traguardo della centesima rete (in 9 stagioni), avviandosi così sulle tracce di Attila Sallustro (108 in 11), e poi del mitico Diego (115 ma in 7) che attualmente è preceduto da Hamsik (121) e Mertens sul podio più alto, a quota 130. Mentre gli basterebbe solo un pugno di gol in campionato per agganciare nella speciale classifica i vari Cavani (78) e Maradona (81), essendo già a buon punto con 75 centri, al settimo posto assoluto. Tre occasioni con la Dea, tra Coppa Italia e campionato ()domenica 21 febbraio, sempre al Gewiss Stadium. Lorenzo è fermo ai 9 gol in campionato e alla doppietta compresa nel 6-0 alla Viola (17 gennaio), dovendosi ancora sbloccare sia in Coppa Italia che in Europa League. Non sono stati giorni facili, gli ultimi, nemmeno (e tanto più) per lui, che ha comunque sempre dato l’anima per la causa azzurra.