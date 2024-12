Cairo: "Non voglio vendere, ho grande passione. Mercato? Ci faremo trovare pronti"

vedi letture

"Non ho desiderio di vendere la società, mi ci lega una forte passione". Ha parlato così Urbano Cairo, ospite di Deejay Football Club. Il presidente del Torino, come riportato da Tuttosport, ha poi dichiarato: "La contestazione? Sono molto dispiaciuto, non mi fa piacere. Poi però l’ho affrontata anche in passato. Io sono sul pezzo, so qual è la mia responsabilità. In tanti mi vogliono bene, c’è chi mi chiede l’autografo o la foto. Credo sia comunque un rapporto recuperabile".

Alla sua gestione si contestano - tra le altre cose - i tanti derby persi, ma Cairo si giustifica dicendo: "Per i derby abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Ho visto un filmato sui derby rubati al Toro su YouTube prima del VAR, e non sono stati pochi".

Sulle strutture, altro tema caldo, dice: "Il Filadelfia, quando sono arrivato era un cumulo di macerie, e quando sono arrivato ho subito avviato il discorso per la ristrutturazione e ce l’abbiamo fatta. Il Robaldo è in costruzione e tra luglio e agosto sarà assolutamente pronto, è un bellissimo centro sportivo per le giovanili con quattro campi". Chiusura sul mercato di gennaio, con il tecnico Vanoli che necessita di rinforzi soprattutto in avanti: "Ci faremo trovare pronti sul mercato".