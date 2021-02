Calabria al Corriere della Sera: "Rialziamo la testa, l'Europa è l'ambiente naturale del Milan"

Non fa drammi Davide Calabria, che in un'intervista al Corriere della Sera ha archiviato la sconfitta di La Spezia come "una giornata no", dopo la quale occorre rialzarsi subito: "Niente panico, ne usciremo lavorando - ha assicurato il terzino rossonero -. Con umiltà, concentrazione, entusiasmo. Per il primo posto in campionato è una corsa lunga, nulla è compromesso. Quello che conta è arrivare primi alla fine. Ma ora la testa va alla coppa: ci teniamo moltissimo, vogliamo arrivare in fondo". Calabria ha definito l'Europa "l'ambiente naturale del Milan", precisando come la squadra penserà al derby a partire da venerdì, e non prima: "Sono cresciuto con la maglia del Milan addosso, fin da bambino - ha proseguito -. E a me hanno insegnato che qui si gioca sempre e solo per vincere. Non siamo partiti con l'obiettivo di vincere lo scudetto, nessuno ce l'ha chiesto. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".