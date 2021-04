Caos Superlega, lettera di 11 club di A. La Gazzetta dello Sport: "Sanzioni per Juve, Inter e Milan"

Undici società di Serie A hanno firmato un atto d’accusa, una lettera indirizzata al presidente di Lega Paolo Dal Pino, per chiedere un’assemblea d’urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Una richiesta di sanzione vera e propria, come scrive anche La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Superlega: lettera di 11 club di A 'Sanzioni per Juventus, Inter e Milan'".