Capello su Juve-Inter: "Come una gara di Champions. Bravo Motta, grande ripresa"

vedi letture

"È stata come una partita di Champions League". Inizia così l'intervista concessa da Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport, per commentare Juventus-Inter di ieri sera: "Una gara molto bella, giocata ad alto ritmo, con il giusto dinamismo, sempre in verticale e in velocità. Il merito è delle due squadre, ma personalmente ho condiviso anche il metro dell’arbitro Mariani, che ha lasciato molto correre, non fermando ogni due per tre il gioco".

Sui meriti della Juventus: "Nel secondo tempo sicuramente. Io credo che nei primi 45’ i bianconeri abbiano patito un po’ di soggezione nei confronti dei campioni d’Italia. La palla scottava e l’Inter trovava facilmente spazi quando recuperava e ripartiva. Però nel calcio c’è una vecchia regola: se non ne approfitti quando hai le occasioni, poi paghi. Ho sentito le parole di Thiago Motta al ritorno in campo, dopo l’intervallo, e sono rimasto colpito. Probabilmente lo stesso discorso il tecnico bianconero l’ha fatto ai suoi giocatori, perché nei secondi 45’ abbiamo visto un’altra Juve: aggressiva, coraggiosa, dinamica, determinata. Qualcosa, però, ci ha messo pure l’Inter, che è calata parecchio dal punto di vista fisico".

Rammarico per la squadra di Inzaghi: "Direi di sì. Nel primo tempo la Juve ha concesso molto in fase difensiva e la squadra di Inzaghi ha avuto tante opportunità, colpendo un palo con Dumfries e fallendo soprattutto con Lautaro almeno una o due palle gol clamorose. L’Inter aveva in mano la partita e deve fare mea culpa".