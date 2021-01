Capitano della pace. Il Messaggero: "Pellegrini vuole risolvere la questione Dzeko-Fonseca"

Il Messaggero scrive che Lorenzo Pellegrini in questi giorni si sta adoperando per riportare la pace a Trigoria. Da un lato il tecnico Fonseca, con cui ha instaurato un feeling particolare, dall'altro Dzeko, l'amico di sempre, quello con la A maiuscola. La sua posizione non è semplice, perché in questi casi si rischia sempre di scontentare qualcuno, ma Pellegrini non ha fatto distinzioni, non si è schierato con nessuno dei due: ha semplicemente scelto la Roma. Così, lontano dai riflettori, sta cercando di risolvere una situazione non semplice, perché in questi casi oltre alla professionalità subentrano i caratteri. Lorenzo ha parlato con entrambi, anche nelle ultime ore, consapevole che per il disgelo bisognerà probabilmente attendere ancora qualche giorno.