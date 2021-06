Capolinea Ronaldo, comanda Lukaku. La Repubblica: "Sarà Belgio-Italia ai quarti di finale"

Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. I Red Devils hanno avuto la meglio su un Portogallo sfibrato da un girone proibitivo, costretto a rinunciare al sogno di vincere due edizioni consecutive. Toccherà dunque a Donnarumma, Bonucci e compagni fermare le sgroppate di Lukaku. Prima del fischio d'inizio a Siviglia si sono inginocchiati (quasi) tutti e ventidue i protagonisti in campo, compresi gli arbitri ma esclusi i portieri, che - come fa notare La Repubblica - probabilmente si sono accorti tardi di quello che succedeva a centrocampo. Fortissimi i fischi per Ronaldo, preso di mira dai tifosi belgi e anche da quelli neutrali, in gran parte spagnoli: quella di ieri - sottolinea il quotidiano - potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in un Europeo.