Caso Lazio-Torino, Tuttosport: "Lotito prepara un dispetto a Cairo. Mail alle 23:55?"

"Lotito prepara un dispetto a Cairo sul caso Lazio-Torino. Mail alle 23:55?" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha comunicato ieri ufficialmente la data della sua sentenza alle parti in causa, la Lazio potrà costituirsi davanti al Giudice contro il ricorso granata sino alla mezzanotte di oggi (cioè 2 giorni prima della sentenza stessa, come da normative). La sensazione è che, come accaduto per Juve-Napoli, si arriverà fino al terzo grado di giudizio. Lotito sarebbe pronto a un dispetto contro Cairo. Tra i due, come è noto, non scorre buon sangue. "La Lazio già da giorni sta studiando di presentare le proprie memorie difensive al giudice solo oggi in extremis via mail, ovviamente spedendo il tutto con una Pec, a un orario il più possibile vicino alla mezzanotte. Non dando così il tempo al Torino di studiare le carte" scrive il quotidiano torinese.