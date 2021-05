Caso tamponi Lazio, Il Messaggero: "Lotito convinto di ribaltare il giudizio in terzo grado"

Non c'era mai stata troppa fiducia nell'assoluzione del presidente della Lazio Claudio Lotito, squalificato per dodici mesi. Lo stesso presidente si diceva pessimista tanto da mugugnare una presunta ostilità del presidente della Corte nei suoi confronti. Ora dovrà trovare una spiegazione nelle motivazioni a questa maggiore inibizione. Alla fine Lotito rimane convinto di riuscire a ribaltare il giudizio in terzo grado, relativamente al Protocollo Figc, il quale non sarebbe stato rispettato ma soprattutto ma non sarebbe mai stato approvato dal Coni. A scriverlo è Il Messaggero.