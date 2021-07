Chi fermerà Lukaku? La Gazzetta: "Chiellini è l'uomo adatto. Con Bonucci non ha mai segnato"

Il Belgio questa sera si affiderà soprattutto a Romelu Lukaku per provare ad abbattere gli azzurri. Il belga attraversa un periodo di particolare esplosività, e sarà indubbiamente il pericolo numero uno per la difesa dell'Italia: a chi toccherà fermarlo, dunque? E soprattutto come? Romelu contro Bonucci non ha mai fatto gol - fa notare l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -. Accanto al difensore bianconero agirà uno tra Chiellini (che però è in dubbio) e Acerbi. Tre le regole fondamentali da osservare per provare a contenerlo: non farlo girare, aggredirlo e non concedergli spazi in campo aperto.