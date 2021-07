Chiellini-Bonucci, una garanzia. Tuttosport: "Finora il muro azzurro ha dettato legge"

Se oggi l'Italia sogna in grande è anche perché Roberto Mancini è riuscito a trovare la formula giusta per sigillare la porta di Donnarumma: in questo Europeo l'Italia ha subito appena due reti - evidenzia Tuttosport -, completamente ininfluenti per il risultato finale. Entrambi da fermo, peraltro: l'ultimo a trafiggere gli azzurri in movimento è stato Van de Beek, nella sfida di Nations League dello scorso ottobre. Il percorso della Spagna, avversaria questa sera dei ragazzi di Mancini, è stato meno lineare rispetto a quello dell'Italia: dopo una fase a gironi partita a singhiozzo, le Furie Rosse sono riuscite ad artigliare la semifinale con qualche spavento di troppo, rischiando grosso sia con la Croazia che con la Svizzera. E in questi casi - osserva il quotidiano - i gol incassati sono l'emblema di una difesa poco abituata a sintonizzarsi