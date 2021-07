Chiesa-Donnarumma contro Foden, Mount e Sancho. Il Mattino: "Generazione Euro 2020"

Italia-Inghilterra è anche una sfida tra quelli che rappresentano la next gen del calcio mondiale, scrive Il Mattino. Gli inglesi hanno un'età media di 25,4 anni, abbassata notevolmente da Jude Bellingham del Borussia Dortmund, che ha fatto il suo esordio nel torneo a soli 17 anni. Poi ci sono Mount, classe 1999, Foden e Sancho nati nel terzo millennio. Anche l'Italia non è messa malissimo: su tutti c'è Federico Chiesa. Classe 1998 Manuel Locatelli, ma il più giovane di tutti è Gigio Donnarumma nato nel 1999, il più piccolo tra i titolari. Nel gruppo però non va dimenticato Raspadori, unico 2000 convocato da Mancini, che ancora però non è stato chiamato in causa.