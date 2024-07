Chiesa titubante, la Juve gli mette fretta: così l'affare Koopmeiners finisce nelle sabbie mobili

vedi letture

Sono ore di riflessione per Federico Chiesa, così come per l'entourage (composto dal padre Enrico e l'agente Fali Ramadani). L'esterno italiano in forza alla Juventus ha ricevuto l'offerta della Roma, ma ha chiesto tempo - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - per riflettere sulla decisione da prendere. Tutto chiaro invece per la 'Signora', che ha già trovato un accordo di massima con i capitolini per la cessione del giocatore: un'operazione da 25 milioni di euro, diretti nelle casse bianconere.

Perché la titubanza di Chiesa? Non tanto per la piazza di Roma o l'assenza dalla Champions League la prossima stagione, aspetto non di poco conto ma - riferisce il quotidiano romano - non insuperabile. In realtà vorrebbe temporeggiare e attendere qualche interessamento concreto altrove, magari più suggestivo e dalla Premier League. Quanto di più lontano dai pensieri della società bianconera.

Juventus-Koopmeiners in stasi per Chiesa. La Juventus infatti ha chiesto a Chiesa (sotto contratto fino al 2025) di recapitare una risposta in tempi brevi. Specialmente in ottica mercato in entrata, con il colpo Teun Koopmeiners dall'Atalanta completamente bloccato senza gli introiti della cessione del 26enne. Perché - si legge - insieme ad un'altra vendita rilevante (magari Huijsen) a quel punto la 'Signora' potrebbe agire con forza, con un blitz a Bergamo per portare a Torino il centrocampista olandese classe '98, per accontentare la richiesta di 60 milioni della Dea. E Koopmeiners? È in pressing sulla Juventus per completare il trasferimento, convinto della destinazione, avendo scartato le altre proposte per il momento.