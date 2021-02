Conte al Corriere della Sera: "Mi avevano sconsigliato l'Inter. La tappa più dura della mia carriera"

"Mi avevano sconsigliato l'Inter. La tappa più dura della mia carriera" parola di Antonio Conte al Corriere della Sera. Il tecnico nerazzurro ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: "Il competitor, la Juve, aveva creato un solco. L’Inter da un anno e mezzo è una squadra che ambisce a vincere. Le altre (Napoli, Milan, Atalanta, Roma, Lazio) stanno crescendo. Noi cresciamo utilizzando la scorciatoia del lavoro". Conte, dopo aver vinto tutto da calciatore, si è rimesso in discussione da tecnico, partendo dall'Arezzo per poi arrivare alla Juve ("con il bagaglio costruito precedentemente"): "Chi ha giocato in grandi squadre pensa di poter essere un allenatore, invece è totalmente diverso. Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera".