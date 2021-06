Corvino a Tuttosport: "Vlahovic pronto per fare il titolare alla Juventus"

Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina adesso al Lecce, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche di Vlahovic e Milenkovic. Per il difensore serbo ha spiegato come i Della Valle rifiutarono 40 milioni di euro più bonus dal Manchester United, mentre per il serbo ha speso parole al miele ritenendolo già pronto per fare il titolare alla Juventus, al Liverpool o al Tottenham. Il classe 2000 è stata una sua vera scommessa visto che è stato pagato nel 2017 ben 1,5 milioni di euro da extracomunitario e non ancora tesserabile. L'ex dirigente gigliato ha ammesso anche di aver avuto un po' di paura al momento della firma, ma alla fine ha avuto ragione lui.