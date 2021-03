CR7 furioso dopo l'eliminazione. Gazzetta dello Sport: "E Mendes chiama il Real Madrid"

vedi letture

Un Cristiano Ronaldo tendente al furioso, scrive La Gazzetta dello Sport descrivendo lo stato d'animo del portoghese dopo l'eliminazione in Champions dei bianconeri. Ronaldo è in primis arrabbiato per l'eliminazione, ma lo è anche per le critiche che certo non lo hanno risparmiato. La rabbia di Cristiano, a caldo, lo avrebbe portato a maturare una decisione, a rendere concreta una volontà: se ci fosse la possibilità CR7 tornerebbe al Real Madrid, anche se al momento i blancos non sembrano intenzionati ad un ricongiungimento. L'agente Jorge Medens, dopo il crollo bianconero in Champions, ha iniziato a guardarsi intorno, a sondare terreni fertili in ambito si un possibile cambio d'orizzonte del suo cliente.