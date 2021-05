CR7 tiene in piedi la Juve. Corriere dello Sport: "La Signora in corsa per la Champions"

"La Signora in corsa per la Champions", titola il Corriere dello Sport. La Juventus era allo sbando, stava precipitando nei suoi timori e nelle sue fragilità. Poi la mano, o meglio il piede e la testa, di CR7: una doppietta sul finale di gara che ha rimontato l'Udinese in campo, Napoli, Milan e Atalanta in classifica. Sono bastati pochi minuti a ridare speranze a Pirlo. E alla vigilia dello scontro con il Milan è un buon segnale. Il finale ha cambiato tutto ma non possiamo dimenticare la pochezza bianconera nei primi ottanta minuti. E se il centravanti di Guardiola era lo spazio, quello di Pirlo si chiama "assenza". Dybala viene a prendere palla a centrocampo, Ronaldo si allarga ed in mezzo non rimane nessuno.