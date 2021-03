Cucci sul QS: "Ronaldo al tappeto: è il parafulmine di Agnelli e di Pirlo"

"Cristiano Ronaldo è finito al tappeto". Esordisce così il noto giornalista Italo Cucci, che nel suo corsivo per il QS evidenzia come il portoghese alla Juve, come del resto accadeva anche allo United e al Real, faccia di fatto da parafulmine. "Quando serve perde per tutti", osserva Cucci, che poi aggiunge: "Molti hanno risparmiato anche Pirlo. Ho sentito dire che a fine stagione Mastro Andrea potrebb'essere liberato dal fastidioso peso del Cristiano: allora la sua incapacità - o per esser gentili la sua immaturità - avrebbe pieno e giusto risalto". Detestare i vincitori è un vezzo che appartiene a molti, in un mondo dove tutti vorrebbero essere campioni: "Quando il divo cade c'è chi fa festa. E invece è solo il momento in cui si fa uomo", chiosa Cucci.