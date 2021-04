Dal secondo al quinto posto. Tuttosport: "Per la squadra di Pioli è tutto più complicato"

vedi letture

Incredibile, ma vero. Come sottolinea questa mattina in edicola Tuttosport il Milan ha incredibilmente dilapidato quanto di buono fatto durante la stagione. I rossoneri sono stati anche a +5 sull'Inter seconda, ma adesso sono quinti e le prospettive per le prossime 5 giornate sono tutte negative. Il calendario non aiuta la squadra di Pioli perché è vero che domenica arriverà il Benevento, ma ci saranno comunque le sfide alla Juventus e l'Atalanta il 9 ed il 23 maggio con in mezzo Torino fuori e Cagliari in casa. Difficile ipotizzare più di 9 o 10 punti e che il Milan con quel bottino possa arrivare in Champions League.