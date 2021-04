Dalla lotta alla A a quella salvezza. Le aperture sulla Serie B dei quotidiani sportivi in edicola

La corsa verso la A, quella per conquistare un posto nei play off e ovviamente la lotta sul fondo della classifica per evitare la Serie C. Sono le più variegate le aperture dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Tuttosport: “Il Lecce fa miracoli. Coda è da record”. “Dopo la sesta vittoria di fila la squadra di Corini vola verso la promozione diretta in Serie A;” “Il Monza si è afflosciato. Brocchi deve superare la crisi di gioco con l’aggressività e la tenacia. Soltanto due pareggi contro i fanalini di coda Entella e Pescara”.

Corriere dello Sport: “Cicirelli in ascesa nel listino di Castori. La spettacolare rete segnata al Frosinone lo rilancia”; “Pescara d’assalto con i gol di Ceter”; Virata verso i playoff. La Reggina ci crede. Dopo le ultime prove per gli amaranto mutano gli scenari”.

Gazzetta dello Sport: “La volata promozione secondo Bucchi: Empoli e Lecce in A, ai play off attenti alla Salernitana. E occhio al Brescia”.