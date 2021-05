Dalla Serie D arriva la prima promossa in C: è il Trento. Le aperture dei quotidiani

Il grande ritorno, quello che mancava da 18 anni: ma dopo una lunga cavalcata, con quasi un mese di anticipo, il Trento conquista la promozione in Serie C, quella categoria non assaporata da ormai troppo tempo.

Di questo si occupa anche La Gazzetta dello Sport: "Il Trento in C dopo 18 anni. Gozzano a +4". Sul quarto campionato italiano: "E’ il Trento (girone C) la prima promossa in C. Con il 2-1 al Campodarsego - decisivi Aliù (16) e Belcastro (11) - la squadra di Parlato (5a promozione dalla D), festeggia il doppio salto e dopo 18 anni torna tra i pro. In vetta negli altri 6 gironi (fermi B ed E) distacchi immutati per Aglianese (D), + 3 sul Lentigione, Campobasso (F), + 5 con 1 gara in meno sul San Nicolò, Taranto (H), + 3 sul Picerno, e Acr Messina (I), + 4 sui cugini dell’Fc. Allungo del Gozzano (A), a + 4 sul Pont Donnaz con una gara in meno. E’ slittata la promozione del Monterosi (G) che ha +16 sul Latina a 4 dalla fine, mentre va al Latte Dolce il derby di Sassari: il 2-0 inguaia la Torres".

Friulani celebrati anche dal Corriere dello Sport: "Trento in trionfo: supera il Campodarsego e torna in Serie C dopo diciotto anni".

"Trento CrediCi: è tutto vero", l'apertura di Tuttosport. Che aggiunge: "Trento in C dopo 18 anni: doppio salto per i gialloblù del presidente Mauro Giacca, in un biennio dall'Eccellenza alla Lega Pro. Basta un tempo, al Trento, per conquistare la ventesima vittoria di una stagione trionfale ed essere la prima squadra a vincere il campionato".