Dallo Spezia... allo Spezia. Il Secolo XIX: "Genoa, il giro di Balla. Gara da non sbagliare"

"Il giro di Balla" è il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Il tecnico - fa notare il quotidiano - ritroverà nel prossimo turno lo Spezia, con il quale iniziò la sua quarta avventura con il Grifone: per entrambe è una gara da non sbagliare. In casa Genoa preoccupa l'andamento: nelle ultime undici gare, infatti, è arrivata appena una vittoria. Pandev invoca l'aiuto di tutti: "Torniamo a spingere, sennò rischiamo".