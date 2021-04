Dea show, Gasp secondo. Gazzetta dello Sport: "L'Atalanta supera Milan e Juventus"

vedi letture

L'Atalanta supera Milan e Juventus e giustamente La Gazzetta dello Sport ne elogia ancora una volta le qualità. Il messaggio forte e chiaro è arrivato alle dirette concorrenti per la zona Champions e per il secondo posto al quale i nerazzurri puntano e che si tengono stretti quantomeno per una notte. Nei rush finali la Dea è una tempesta che stavolta ha investito il Bologna con 5 sberle. Il crollo è arrivato lentamente con l'espulsione di Schouten che ha lasciato la squadra in 10 nel momento migliore dei rossoblù che avrebbero sicuramente trovato un risultato diverso in parità numerita. Mihajlovic però può consolarsi: non l'avrebbe vinta di certo. Troppo superiore la Dea.