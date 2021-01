Derby di Coppa. Il Corriere dello Sport: "Inter e Milan, sfida con effetto sul campionato"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al derby di stasera con il titolo seguente: "Inter e Milan, sfida con effetto sul campionato". Le ripercussioni sulla Serie A sono ovvie. Se i nerazzurri perdessero sarebbe la terza eliminazione dopo Champions ed Europa League, ma è l'autostima la principale ragione per non essere sconfitti dopo quella già maturata in campionato. Segnali negativi anche per il Milan che era tornato a vincere dopo la Juventus, ma trovata l'Atalanta ha subito una sonora battuta d'arresto. L'Inter dovrà giocare sul ritmo e sugli avversari, il Milan deve giocar bene, arrivare al successo attraverso manovra tecnica, di qualità, ma un avversario aggressivo può togliergli brillantezza. Conte lo sa, ma anche Pioli non è da meno.