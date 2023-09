Djorkaeff alla Gazzetta: "L'Inter può affrontare tutti alla pari, peccato per Istanbul"

Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Youri Djorkaeff è tornato sulla finale di Istanbul persa dai nerazzurri lo scorso anno: "La sconfitta in Champions è stata un peccato perché l’Inter ha avuto delle enormi occasioni: bastava così poco... Il City era per tutti la grande favorita in quella finale, ma la gara ha avuto uno sviluppo completamente diverso da quello che ci si aspettava".

Prosegue il francese: "Purtroppo, non capita tutti i giorni di giocare la finale di Champions ma per giocare come nella passata edizione sarà importante ritrovare la stessa fiducia mostrata a tutto il mondo in Turchia. Ma l’Inter può affrontare alla pari tutti, questo è ormai chiaro".