Domani è il giorno di Inzaghi all'Inter. Tuttosport: "Il 3-5-2 renderà facile l'ambientamento"

Tuttosport scrive che domani Simone Inzaghi verrà ufficialmente annunciato dall'Inter e potrà così sbarcare a Milano per "ritirare" le chiavi della Pinetina. Il nuovo allenatore firmerà un biennale da 3,5 milioni più una serie di bonus tra i quali non c'è quello per la qualificazione in Champions, obiettivo minimo per il club. Il 3-5-2, suo sistema di riferimento, faciliterà l'ambientamento.